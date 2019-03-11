11.03.2019 14:43

Силовики прикрыли подпольные цеха, масштабно подделывавшие водку, коньяк и виски (ФОТО)

Прокуратура области совместно с ГУ ГФС в Харьковской области разоблачили подпольные цеха по изготовлению ликеро-водочных изделий, расположенные в пригороде Харькова.



//khar.gp.gov.ua

По информации и.о. начальника отдела прокуратуры области Людмилы Белозерова, во время санкционированных судом обысков на подпольном производстве изъяли 990 литров спирта, более 2 тыс. литров ликеро-водочных изделий, а также оборудование для изготовления фальсифицированных напитков, ароматизаторы и тому подобное.

По предварительным данным следствия, изготовление суррогата наладили двое местных жителей. В подпольных цехах мужчины изготавливали водку путем смешивания спирта с водой. Чтобы получить виски или коньяк - добавляли ароматизаторы и жженый сахар. Фальсифицированные напитки разливали в тетропакы и пластиковые емкости. Суррогат реализовывали через интернет по всей территории Украины, а также через розничную сеть на территории Харькова и области.

Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28 УК Украины. Сейчас в производстве продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются лица, вероятно причастны к подпольного производства, а также каналы незаконного поступления спирта.