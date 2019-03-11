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11.03.2019  14:43   

Силовики прикрыли подпольные цеха, масштабно подделывавшие водку, коньяк и виски (ФОТО)

Прокуратура области совместно с ГУ ГФС в Харьковской области разоблачили подпольные цеха по изготовлению ликеро-водочных изделий, расположенные в пригороде Харькова.


//khar.gp.gov.ua
По информации и.о. начальника отдела прокуратуры области Людмилы Белозерова, во время санкционированных судом обысков на подпольном производстве изъяли 990 литров спирта, более 2 тыс. литров ликеро-водочных изделий, а также оборудование для изготовления фальсифицированных напитков, ароматизаторы и тому подобное.
 
По предварительным данным следствия, изготовление суррогата наладили двое местных жителей. В подпольных цехах мужчины изготавливали водку путем смешивания спирта с водой. Чтобы получить виски или коньяк - добавляли ароматизаторы и жженый сахар. Фальсифицированные напитки разливали в тетропакы и пластиковые емкости. Суррогат реализовывали через интернет по всей территории Украины, а также через розничную сеть на территории Харькова и области.
 
Досудебное расследование проводится по ч. 2 ст. 204, ч. 2 ст. 28 УК Украины. Сейчас в производстве продолжаются первоочередные следственные действия. Устанавливаются лица, вероятно причастны к подпольного производства, а также каналы незаконного поступления спирта.
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  фальсификат, подделка, харьков
 
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