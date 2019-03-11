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11.03.2019  15:41   

Скандал. Посетительница ресторана устроила истерику с обнаженкой

Сегодня, 11 марта, неадекватная женщина устроила стриптиз" в центре Харькова


//t.me/h_saltovka
Как сообщают пользователи социальных сетей "Веселое утро в "Якитории" на улице Квитки-Основьяненко. Барышня отказалась платить за кальян, сотрудники заведения вызвали копов - и тут началось самое интересное! Малышка разделась догола и устроила истерику", - написал очевидец.
 
На записи действительно видна полностью обнаженная девушка, которая стоит в окружении силовиков. Посетительница ведет себя неадекватно, садится на пол, встает, несколько раз выбегает из "Якитории" на улицу и отбрасывает одежду, которой копы пытаются прикрыть ее наготу. 
 
В пресс-службе Управления патрульной полиции инцидент подтвердили. По словам стражей порядка, "поведение женщины не соответствовало обстановке", поэтому правоохранители вызвали на место специальную бригаду скорой помощи, которая отвезла пациентку в больницу.
Тэги:  скандал со стриптизом, ресторан, харьков
 
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