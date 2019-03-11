11.03.2019 15:41

Скандал. Посетительница ресторана устроила истерику с обнаженкой

Сегодня, 11 марта, неадекватная женщина устроила стриптиз" в центре Харькова



//t.me/h_saltovka

Как сообщают пользователи социальных сетей "Веселое утро в "Якитории" на улице Квитки-Основьяненко. Барышня отказалась платить за кальян, сотрудники заведения вызвали копов - и тут началось самое интересное! Малышка разделась догола и устроила истерику", - написал очевидец.

На записи действительно видна полностью обнаженная девушка, которая стоит в окружении силовиков. Посетительница ведет себя неадекватно, садится на пол, встает, несколько раз выбегает из "Якитории" на улицу и отбрасывает одежду, которой копы пытаются прикрыть ее наготу.

В пресс-службе Управления патрульной полиции инцидент подтвердили. По словам стражей порядка, "поведение женщины не соответствовало обстановке", поэтому правоохранители вызвали на место специальную бригаду скорой помощи, которая отвезла пациентку в больницу.