Главная Новости Криминал и происшествия Ломом - по голове: выпивший мужчина чуть не забил до смерти знакомого (ФОТО)
11.03.2019  16:12   

Ломом - по голове: выпивший мужчина чуть не забил до смерти знакомого (ФОТО)

Теперь у любителя помахать ломом будет лет 15 за решеткой, чтобы подумать над своим поведением.


hk.npu.gov.ua
Конфликт между знакомыми возник во время совместного распития спиртных напитков. 32-летний злоумышленник задержан, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
 
В Волчанский отдела полиции поступило сообщение о том, что в местную центральную районную больницу был доставлен 55-летний житель города Волчанск.
 
У пострадавшего медики диагностировали острую тяжелую черепно-мозговую травму, вдавленный перелом левой височной кости, ушиб головного мозга.
 
В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали человека, причастного к преступлению.
 
Как рассказал начальник Волчанского отдела полиции Сергей Човпан, конфликт между знакомыми возник во время распития спиртного. Злоумышленник ломом нанес около пяти ударов в область головы 55-летнему пострадавшему.
 
Следовталем открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч. 1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
 
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  убийство, нападение, харьков
 
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