11.03.2019 16:12

Ломом - по голове: выпивший мужчина чуть не забил до смерти знакомого (ФОТО)

Теперь у любителя помахать ломом будет лет 15 за решеткой, чтобы подумать над своим поведением.



hk.npu.gov.ua

Конфликт между знакомыми возник во время совместного распития спиртных напитков. 32-летний злоумышленник задержан, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В Волчанский отдела полиции поступило сообщение о том, что в местную центральную районную больницу был доставлен 55-летний житель города Волчанск.

У пострадавшего медики диагностировали острую тяжелую черепно-мозговую травму, вдавленный перелом левой височной кости, ушиб головного мозга.

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали человека, причастного к преступлению.

Как рассказал начальник Волчанского отдела полиции Сергей Човпан, конфликт между знакомыми возник во время распития спиртного. Злоумышленник ломом нанес около пяти ударов в область головы 55-летнему пострадавшему.

Следовталем открыто уголовное производство по ч.2 ст.15, ч. 1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.