В Гоптовке задержали очередную партию тары, не соответствующей украинским стандартам, которую пытались ввезти из России

Менее недели назад подобную (но меньшую по количеству) партию несоответствующей тары пытались ввезти из Польши через Харьков-центральный
Государственными фитосанитарным инспекторами отдела фитосанитарных мер на границе Управления фитосанитарной безопасности Главного управления Держпродспоживслужбы в пункте пропуска «Гоптовка» (автомобильный) при проведении фитосанитарного контроля импортного груза с объектами регулирования были задержаны объекты регулирования - деревянная упаковочная тара (4415) в количестве 20 штук, которая прибыла из Российской Федерации без соответствующей маркировки, чем нарушены требования Международного стандарта по фитосанитарным мерам № 15 «Регулирование деревянного упаковочного материала в международной торговле».
К задержанному грузу применен расширенный фитосанитарный контроль.
На основании выявленного нарушения направлено нотификацию в страну происхождения груза.
Ранее подобную тару в количестве 18 штук было задержано на таможенном посту «Харьков-центральный» при попытке завоза из Польши
Сегодня велик риск потратить чересчур много энергии на достижение какой-либо цели, так что на другие дела может уже не остаться ни сил, ни желания.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом; днем без существенных осадков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
влажн.:
давл.:
ветер: