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11.03.2019  18:31   

Изнасилование провизора в Харькове: Дело передали в суд

Прокуратура направила в Фрунзенского районного суда обвинительный акт в отношении 45-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании и ограблении девушки-провизора.


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Как рассказал руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович, происшествие случилось в конце января этого года.

Нетрезвый мужчина совершил ссору с фармацевтом в аптеке.

Под предлогом оказания книги жалоб ранее неоднократно судимый злоумышленник заставил выйти девушку в торговый зал. А потом, воспользовавшись тем, что в помещении никого не было, затянул жертву в подсобное помещение, избил и изнасиловал.

Кроме того, насильник забрал у потерпевшей мобильный телефон. Подозреваемого в дерзком преступлении задержали в тот же вечер.

Он сопротивлялся работнику полиции.

Пытаясь убежать, мужчина нанес милиционеру телесные повреждения и оторвал рукав куртки.

Следствием также установлено, что в августе прошлого года нетрезвый злоумышленник из-за внезапной ссоры у киоска избил незнакомую женщину.

Мужчине инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 152, ч. 1 ст. 125, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 342, ч. 2 ст. 345 (изнасилование, легкие телесные повреждения, грабеж, сопротивление работнику правоохранительного органа, причинение легких телесных повреждений милиционеру).

За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы. 

Источник:   Пресс-служба прокуратуры Харьковской области
 Тэги:  изнасилование, харьков, провизор, суд
 
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