Изнасилование провизора в Харькове: Дело передали в суд

Прокуратура направила в Фрунзенского районного суда обвинительный акт в отношении 45-летнего мужчину, подозреваемого в изнасиловании и ограблении девушки-провизора.
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Руслан Скуратович, происшествие случилось в конце января этого года.
Нетрезвый мужчина совершил ссору с фармацевтом в аптеке.
Под предлогом оказания книги жалоб ранее неоднократно судимый злоумышленник заставил выйти девушку в торговый зал. А потом, воспользовавшись тем, что в помещении никого не было, затянул жертву в подсобное помещение, избил и изнасиловал.
Кроме того, насильник забрал у потерпевшей мобильный телефон. Подозреваемого в дерзком преступлении задержали в тот же вечер.
Он сопротивлялся работнику полиции.
Пытаясь убежать, мужчина нанес милиционеру телесные повреждения и оторвал рукав куртки.
Следствием также установлено, что в августе прошлого года нетрезвый злоумышленник из-за внезапной ссоры у киоска избил незнакомую женщину.
Мужчине инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 152, ч. 1 ст. 125, ч. 2 ст. 186, ч. 2 ст. 342, ч. 2 ст. 345 (изнасилование, легкие телесные повреждения, грабеж, сопротивление работнику правоохранительного органа, причинение легких телесных повреждений милиционеру).
За содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Сегодня велик риск потратить чересчур много энергии на достижение какой-либо цели, так что на другие дела может уже не остаться ни сил, ни желания.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом; днем без существенных осадков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
Среди всех постов, которые соблюдают христиане, Великий пост является самым строгим: семь недель воздержания и молитв.
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