Главная Новости Криминал и происшествия Руководителя одного из специализированных медучреждений Харьковщины разоблачили на взятке (фото)
11.03.2019  19:19   

Руководителя одного из специализированных медучреждений Харьковщины разоблачили на взятке (фото)

Дергачевский местная прокуратура совместно с Дергачевским отделом полиции и УЗЭ в Харьковской области разоблачили в получении неправомерной выгоды одного из руководителей специализированного медучреждения.


://khar.gp.gov.ua
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Андрей Кравченко, медработник требовал у представителя родственников умершей бабушки 3 тыс. Грн. За «вознаграждение» чиновник обещал быстро и беспрепятственно оформить справку о причине смерти и выдать тело для захоронения. Мужчину разоблачили «на горячем» - во время получения коробов в служебном кабинете.
 
Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством). Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.
 
 
Источник:   Пресс-служба прокуратуры Харьковской области
 Тэги:  врач, справка, харьков, морг, труп, выдача
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
10.01 Армия Чугуевские лётчики и харьковские военврачи ожидают существенного увеличения зарплаты с февраля 23.12 Медицина Все диагнозы оцифруют: когда в Украине появятся е-медкарты и е-рецепты 31.10 Медицина Минздрав и Минобразования ужесточили правила приема в харьковские ВУЗы на специальность «фармация»
 
 

Видео

Харьковчане масштабно встретили весну на площади Свободы
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 