11.03.2019 19:19

Руководителя одного из специализированных медучреждений Харьковщины разоблачили на взятке (фото)

Дергачевский местная прокуратура совместно с Дергачевским отделом полиции и УЗЭ в Харьковской области разоблачили в получении неправомерной выгоды одного из руководителей специализированного медучреждения.



://khar.gp.gov.ua

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Андрей Кравченко, медработник требовал у представителя родственников умершей бабушки 3 тыс. Грн. За «вознаграждение» чиновник обещал быстро и беспрепятственно оформить справку о причине смерти и выдать тело для захоронения. Мужчину разоблачили «на горячем» - во время получения коробов в служебном кабинете.

Досудебное расследование проводится по ч. 3 ст. 368 (получение неправомерной выгоды должностным лицом, сопряженное с вымогательством). Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.