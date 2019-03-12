Угнал мотоцикл, чтобы поесть и выпить

Полицейские разоблачили мужчину, который завладел мотоциклом жителя Харьковщины.
С заявлением в районную полицию обратился 34-летний потерпевший. Мужчина рассказал, что из сарая на территории домовладения у него украли мотоцикл «Днепр-11».
11 марта в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники сектора криминальной полиции Первомайского отдела полиции установили причастного к совершению преступления.
Им оказался 30-летний ранее судимый, безработный житель города Первомайский.
Как выяснилось, злоумышленник продал мотоцикл тысячи гривен, деньги потратил на продукты питания и алкоголь.
Вещественное доказательство изъято.
Следоваелем Первомайского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.
Досудебное расследование продолжается.
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