12.03.2019 08:44

Угнал мотоцикл, чтобы поесть и выпить

Полицейские разоблачили мужчину, который завладел мотоциклом жителя Харьковщины.



// Нацполиция

С заявлением в районную полицию обратился 34-летний потерпевший. Мужчина рассказал, что из сарая на территории домовладения у него украли мотоцикл «Днепр-11».



11 марта в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники сектора криминальной полиции Первомайского отдела полиции установили причастного к совершению преступления.

Им оказался 30-летний ранее судимый, безработный житель города Первомайский.



Как выяснилось, злоумышленник продал мотоцикл тысячи гривен, деньги потратил на продукты питания и алкоголь.



Вещественное доказательство изъято.



Следоваелем Первомайского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.



Досудебное расследование продолжается.