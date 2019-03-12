Главная Новости Криминал и происшествия Угнал мотоцикл, чтобы поесть и выпить
12.03.2019  08:44   

Угнал мотоцикл, чтобы поесть и выпить

Полицейские разоблачили мужчину, который завладел мотоциклом жителя Харьковщины.


// Нацполиция

С заявлением в районную полицию обратился 34-летний потерпевший. Мужчина рассказал, что из сарая на территории домовладения у него украли мотоцикл «Днепр-11».

11 марта в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники сектора криминальной полиции Первомайского отдела полиции установили причастного к совершению преступления.

Им оказался 30-летний ранее судимый, безработный житель города Первомайский.

Как выяснилось, злоумышленник продал мотоцикл тысячи гривен, деньги потратил на продукты питания и алкоголь.

Вещественное доказательство изъято.

Следоваелем Первомайского отдела полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  угон, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
28.02 Криминал и происшествия Украденную в Германии фуру нашли на харьковской границе 31.01 Криминал и происшествия Кофе с психотропами и экскурсия по Харькову закончилась заключением 10.01 Криминал и происшествия Харьковские патрульные остановили разыскиваемое авто с пьяным угонщиком
 
 

Видео

Харьковчане масштабно встретили весну на площади Свободы
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 