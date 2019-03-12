12.03.2019 09:54

Стрельба на Московском проспекте: пролиция назвала приметы подозреваемых

Вечером 11 марта на парковке в Харькове неизвестные расстреляли мужчину.



// Telegram

Сообщение о стрельбе на Московском проспекте поступило в полицию 11 марта в 20:51.



По адресу выезжала следственно-оперативная группа Немышлянского отдела полиции во главе с руководством ГУНП в Харьковской области.



Установлено, что около 21:00 на парковке двое неизвестных с применением вероятно огнестрельного оружия совершили нападение на мужчину.

В тяжелом состоянии 30-летнего харьковчанина с огнестрельным ранением грудной клетки медики госпитализировали в больницу. Для поиска злоумышленников по городу Харькову и Харьковской области вводилась в действие полицейская операция «Сирена».

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.



Комплекс мероприятий, направленных на задержание нападавших, продолжается.



Приметы стрелявших: мужчины ростом 160-170 см, крепкого телосложения, на вид 20-25 лет. Были одеты в черные куртки и штаны.



«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о происшествии или лиц, причастных к преступлению, сообщите в Немышлянская отдела полиции по телефонам: «102», (0572) 93-50-40, 068-840-40-49 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.