Стрельба на Московском проспекте: пролиция назвала приметы подозреваемых

Вечером 11 марта на парковке в Харькове неизвестные расстреляли мужчину.
Сообщение о стрельбе на Московском проспекте поступило в полицию 11 марта в 20:51.
По адресу выезжала следственно-оперативная группа Немышлянского отдела полиции во главе с руководством ГУНП в Харьковской области.
Установлено, что около 21:00 на парковке двое неизвестных с применением вероятно огнестрельного оружия совершили нападение на мужчину.
В тяжелом состоянии 30-летнего харьковчанина с огнестрельным ранением грудной клетки медики госпитализировали в больницу. Для поиска злоумышленников по городу Харькову и Харьковской области вводилась в действие полицейская операция «Сирена».
Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Комплекс мероприятий, направленных на задержание нападавших, продолжается.
Приметы стрелявших: мужчины ростом 160-170 см, крепкого телосложения, на вид 20-25 лет. Были одеты в черные куртки и штаны.
«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о происшествии или лиц, причастных к преступлению, сообщите в Немышлянская отдела полиции по телефонам: «102», (0572) 93-50-40, 068-840-40-49 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.
На первый план выйдет стремление к организации и порядку. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом; днем без существенных осадков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
В 1850 году Харьков пробует перейти от освещения фонарей, использующих конопляное масло, к спиртовым фонарям.
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