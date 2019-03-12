Главная Новости Криминал и происшествия Стрельба на Московском проспекте: пролиция назвала приметы подозреваемых
12.03.2019  09:54   

Стрельба на Московском проспекте: пролиция назвала приметы подозреваемых

Вечером 11 марта на парковке в Харькове неизвестные расстреляли мужчину.


// Telegram

Сообщение о стрельбе на Московском проспекте поступило в полицию 11 марта в 20:51.

По адресу выезжала следственно-оперативная группа Немышлянского отдела полиции во главе с руководством ГУНП в Харьковской области.

Установлено, что около 21:00 на парковке двое неизвестных с применением вероятно огнестрельного оружия совершили нападение на мужчину.

В тяжелом состоянии 30-летнего харьковчанина с огнестрельным ранением грудной клетки медики госпитализировали в больницу. Для поиска злоумышленников по городу Харькову и Харьковской области вводилась в действие полицейская операция «Сирена».

Следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Комплекс мероприятий, направленных на задержание нападавших, продолжается.

Приметы стрелявших: мужчины ростом 160-170 см, крепкого телосложения, на вид 20-25 лет. Были одеты в черные куртки и штаны.

«Уважаемые граждане, если вы владеете какой-либо информацией о происшествии или лиц, причастных к преступлению, сообщите в Немышлянская отдела полиции по телефонам: «102», (0572) 93-50-40, 068-840-40-49 или другим удобным для вас способом», – обращаются правоохранители.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  стрельба, полиция, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
07.03 Общество Сотрудницы полиции показали класс в стрельбе (ФОТО) 04.03 Спорт Харьковский чемпион помог подняться украинской сборной на пьедестал в Турции 01.03 Армия Нацгаврдейцы под Харьковом после «Тeam Building» устроили стрельбу (ФОТО ВИДЕО)
 
 

Видео

Харьковчане масштабно встретили весну на площади Свободы
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 