12.03.2019 10:30

Под Харьковом задержали грабителя шиномонтажной мастерской (ФОТО)

Злоумышленника передан правоохранителям Сумской области.



// Нацполиция

Правоохранители получили ориентировку на мужчину, который открыто завладел двумя автомобильными шинами на пункте шиномонтажа в городе Ахтырка Сумской области и поехал в направлении города Богодухов Харьковской области.



Во время проведения розыскных мероприятий автомобиль, указанный в ориентировке, обнаружили работники группы реагирования патрульной полиции Богодуховского района. За рулем данного автомобиля находился 28-летний мужчина. При визуальном осмотре транспортного средства полицейские обнаружили похищенные шины с дисками и сверток бумаги с наркотическим веществом растительного происхождения.



Сейчас автомобиль изъят и помещен на площадку временного хранения транспортных средств. Злоумышленник передан правоохранителям Сумской области.



По факту изъятия наркотического вещества следователями Богодуховского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.



Изъятое вещество направлено на экспертное исследование.