Под Харьковом задержали грабителя шиномонтажной мастерской (ФОТО)

Злоумышленника передан правоохранителям Сумской области.
Правоохранители получили ориентировку на мужчину, который открыто завладел двумя автомобильными шинами на пункте шиномонтажа в городе Ахтырка Сумской области и поехал в направлении города Богодухов Харьковской области.
Во время проведения розыскных мероприятий автомобиль, указанный в ориентировке, обнаружили работники группы реагирования патрульной полиции Богодуховского района. За рулем данного автомобиля находился 28-летний мужчина. При визуальном осмотре транспортного средства полицейские обнаружили похищенные шины с дисками и сверток бумаги с наркотическим веществом растительного происхождения.
Сейчас автомобиль изъят и помещен на площадку временного хранения транспортных средств. Злоумышленник передан правоохранителям Сумской области.
По факту изъятия наркотического вещества следователями Богодуховского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
Изъятое вещество направлено на экспертное исследование.
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