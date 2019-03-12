Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковом задержали грабителя шиномонтажной мастерской (ФОТО)
12.03.2019  10:30   

Под Харьковом задержали грабителя шиномонтажной мастерской (ФОТО)

Злоумышленника передан правоохранителям Сумской области.


// Нацполиция

Правоохранители получили ориентировку на мужчину, который открыто завладел двумя автомобильными шинами на пункте шиномонтажа в городе Ахтырка Сумской области и поехал в направлении города Богодухов Харьковской области.

Во время проведения розыскных мероприятий автомобиль, указанный в ориентировке, обнаружили работники группы реагирования патрульной полиции Богодуховского района. За рулем данного автомобиля находился 28-летний мужчина. При визуальном осмотре транспортного средства полицейские обнаружили похищенные шины с дисками и сверток бумаги с наркотическим веществом растительного происхождения.

Сейчас автомобиль изъят и помещен на площадку временного хранения транспортных средств. Злоумышленник передан правоохранителям Сумской области.

По факту изъятия наркотического вещества следователями Богодуховского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Изъятое вещество направлено на экспертное исследование.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  ограбление, полиция, харьков
 
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