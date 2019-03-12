Перекрытием проспекта в центре Харькова занимается полиция

11 марта в 19:50 на проспекте Науки около 50 человек перекрыли движение транспорта в направлении центра города.
Фактом нарушения общественного порядка занимались выехавшая на место следственно-оперативная группа и руководство полиции.
Полицейские установили, что трое суток назад в доме № 19 по улице Мирной, где проживают указанные граждане, за не осуществление перерегистрации личных счетов было прекращено электроснабжение, в результате чего люди перекрыли движение.
После проведения переговоров, в 21:30 граждане разошлись, движение транспорта восстановлено.
По данному факту следственным Шевченковского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 293 (групповое нарушение общественного порядка) Уголовного кодекса Украины. Проверка продолжается.
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