Шквальный ветер разрушил ограждение в Саду Шевченко

В центре Харькова в результате штормового ветра завалился забор, ограждал зону проведения ремонтных работ в Саду Т. Шевченко
Об этом сообщают пользователи социальных сетей.
По сведениям очевидцев, металлический забор на границе площади Свободы и Сада имени Т. Шевченко, где продолжаются ремонтные работы, завалило ветром вечером вчера, 11 марта.
Порывами ветра конструкцию забора разломило на несколько частей и разбросало на прилегающих газонах сада.
Информации о пострадавших нет.
На первый план выйдет стремление к организации и порядку. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом; днем без существенных осадков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
В 1850 году Харьков пробует перейти от освещения фонарей, использующих конопляное масло, к спиртовым фонарям.
влажн.:
давл.:
ветер: