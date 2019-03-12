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12.03.2019  11:11   

Шквальный ветер разрушил ограждение в Саду Шевченко

В центре Харькова в результате штормового ветра завалился забор, ограждал зону проведения ремонтных работ в Саду Т. Шевченко


// facebook

Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

По сведениям очевидцев, металлический забор на границе площади Свободы и Сада имени Т. Шевченко, где продолжаются ремонтные работы, завалило ветром вечером вчера, 11 марта.

Порывами ветра конструкцию забора разломило на несколько частей и разбросало на прилегающих газонах сада.

Информации о пострадавших нет.

Тэги:  ветер, ураган, харьков, сад шевченко, ограждение, поваленный забор
 
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