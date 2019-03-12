Главная Новости Криминал и происшествия В результате аварии силового кабеля обесточена часть рынка – пресс служба «Барабашово»
12.03.2019  11:45   

В результате аварии силового кабеля обесточена часть рынка – пресс служба «Барабашово»

Администрация рынка через социальные сети попросила всех арендаторов с пониманием отнестись к ситуации.


// facebook

«В связи с повреждением силового кабеля, 12 марта 2019 года на отдельные участки рядов «Люстры» была прекращена подача электроэнергии. В настоящее время ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

Администрация просит всех арендаторов с пониманием отнестись к ситуации», - говорится в сообщении.

 

Источник:   Барабашово
 Тэги:  авария, харьков, рынок барабашово, предприниматели, протест, продажа, остановка
 
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