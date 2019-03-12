Интерполу передадут мошенника, пойманного в Харьковском аэропорту

Пограничники Харьковского отряда задержали гражданина Австрии, который находился в международном розыске за совершение нескольких преступлений.
В пункт пропуска для воздушного сообщения «Харьков» гражданин Австрии 1979 года прибыл на рейс «Харьков-Варшава».
Пограничники, проверяя документы иностранца, обнаружили срабатывания базы Интерпола, по поручению которого иностранца необходимо арестовать.
Правоохранители сразу же задержали мужчину.
Оказалось, что правоохранительные органы Австрии разыскивают его за мошенничество, отмывание средств, кражу и подделку документов.
Сейчас задержанный передан сотрудникам Национальной полиции для дальнейших правовых действий.
Отметим, что с начала года пограничники реализовали уже более 220 срабатываний базы данных Интерпола по преступников, которые были в международном розыске.
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Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом; днем без существенных осадков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
В 1850 году Харьков пробует перейти от освещения фонарей, использующих конопляное масло, к спиртовым фонарям.
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