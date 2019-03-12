Главная Новости Криминал и происшествия Интерполу передадут мошенника, пойманного в Харьковском аэропорту
12.03.2019  12:50   

Интерполу передадут мошенника, пойманного в Харьковском аэропорту

Пограничники Харьковского отряда задержали гражданина Австрии, который находился в международном розыске за совершение нескольких преступлений.


://dpsu.gov.ua

В пункт пропуска для воздушного сообщения «Харьков» гражданин Австрии 1979 года прибыл на рейс «Харьков-Варшава».

Пограничники, проверяя документы иностранца, обнаружили срабатывания базы Интерпола, по поручению которого иностранца необходимо арестовать.

Правоохранители сразу же задержали мужчину.

Оказалось, что правоохранительные органы Австрии разыскивают его за мошенничество, отмывание средств, кражу и подделку документов.

Сейчас задержанный передан сотрудникам Национальной полиции для дальнейших правовых действий.

Отметим, что с начала года пограничники реализовали уже более 220 срабатываний базы данных Интерпола по преступников, которые были в международном розыске.

Источник:   Госпогранслужба Украины
 Тэги:  аферист, аэропорт, харьков, задержание, интерпол
 
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