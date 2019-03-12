Главная Новости Криминал и происшествия Патрульные остановили автопьяницу с 4-х кратным превышением допустимой дозы алкоголя в крови
12.03.2019  13:14   

Патрульные остановили автопьяницу с 4-х кратным превышением допустимой дозы алкоголя в крови

19 дорожно-транспортных происшествий и 3 водителей с признаками опьянения зафиксировали харьковские патрульные за минувшие сутки


// facebook

11 марта патрульные полицейские получили 19 сообщений о дорожно-транспортных происшествия, из которых 3 - с пострадавшими.

Также во время ночного патрулирования полицейские обнаружили 3-х водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения.

У одного из алко-лихачей результат освидетельствования на состояние опьянения с помощью газоанализатора «Драгер» составил 0,8 промилле, что превышает допустимую норму в 4 раза.

На гражданина патрульные составили административный протокол по ст. 130 КУоАП, что влечет за собой наложение штрафа в размере шестисот тысяч грн (10200 грн.) с лишением права управления транспортными средствами на срок один год.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  алкоголь, харьков, патрульные, драгер, норма
 
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