12.03.2019 13:14

Патрульные остановили автопьяницу с 4-х кратным превышением допустимой дозы алкоголя в крови

19 дорожно-транспортных происшествий и 3 водителей с признаками опьянения зафиксировали харьковские патрульные за минувшие сутки



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11 марта патрульные полицейские получили 19 сообщений о дорожно-транспортных происшествия, из которых 3 - с пострадавшими.

Также во время ночного патрулирования полицейские обнаружили 3-х водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения.

У одного из алко-лихачей результат освидетельствования на состояние опьянения с помощью газоанализатора «Драгер» составил 0,8 промилле, что превышает допустимую норму в 4 раза.

На гражданина патрульные составили административный протокол по ст. 130 КУоАП, что влечет за собой наложение штрафа в размере шестисот тысяч грн (10200 грн.) с лишением права управления транспортными средствами на срок один год.