ДТП на Чкалова создало утреннюю пробку

Авария произошла 12 марта около 9:45 на ул. Чкалова, 1.
Как установили патрульные, водитель автомобиля ВАЗ при выезде на главную дорогу не предоставил преимущества в движении автомобилю Ford Mondeo и совершил с ним столкновение.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Собранные материалы передадут в суд.
На первый план выйдет стремление к организации и порядку. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом; днем без существенных осадков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
В 1850 году Харьков пробует перейти от освещения фонарей, использующих конопляное масло, к спиртовым фонарям.
влажн.:
давл.:
ветер: