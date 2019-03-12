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12.03.2019  13:29   

ДТП на Чкалова создало утреннюю пробку

Авария произошла 12 марта около 9:45 на ул. Чкалова, 1.


// Патрульная полиция

Как установили патрульные, водитель автомобиля ВАЗ при выезде на главную дорогу не предоставил преимущества в движении автомобилю Ford Mondeo и совершил с ним столкновение.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля ВАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Собранные материалы передадут в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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