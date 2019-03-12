Главная Новости Криминал и происшествия «Оpen fire party» гасили пожарники на автоцистернах под многоэтажкой на Салтовке (ФОТО)
12.03.2019  14:21   

«Оpen fire party» гасили пожарники на автоцистернах под многоэтажкой на Салтовке (ФОТО)

Киевский район: спасатели ликвидировали пожар в автомобилях, припаркованных вблизи жилой многоэтажки


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12 марта в 3:03 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в автомобиле, припаркованный возле многоэтажного жилого дома по адресу: г.. Харьков, ул. Наталии Ужвий, 92.

Там горел автомобиль «Лада Калина» 2008 года выпуска.

К месту происшествия прибыло 2 отделения службы спасения на автоцистернах в составе 10 спасателей.

На момент их прибытия наблюдалось открытое пламя из-под автомобилю на площади около 5 кв.м. К

роме того, огнем был поврежден автомобиль «Volvo S-40» 1997 г.в., который был припаркован рядом. Спасатели потушили огонь с помощью воздушно-механической пены в 3:57.

Причина пожара - поджог.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, авто, спасатели, харьков, салтовка, лада калина, volvo s-40, паркинг
 
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