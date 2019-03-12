«Оpen fire party» гасили пожарники на автоцистернах под многоэтажкой на Салтовке (ФОТО)

Киевский район: спасатели ликвидировали пожар в автомобилях, припаркованных вблизи жилой многоэтажки
12 марта в 3:03 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в автомобиле, припаркованный возле многоэтажного жилого дома по адресу: г.. Харьков, ул. Наталии Ужвий, 92.
Там горел автомобиль «Лада Калина» 2008 года выпуска.
К месту происшествия прибыло 2 отделения службы спасения на автоцистернах в составе 10 спасателей.
На момент их прибытия наблюдалось открытое пламя из-под автомобилю на площади около 5 кв.м. К
роме того, огнем был поврежден автомобиль «Volvo S-40» 1997 г.в., который был припаркован рядом. Спасатели потушили огонь с помощью воздушно-механической пены в 3:57.
Причина пожара - поджог.
На первый план выйдет стремление к организации и порядку. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего.
Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Ночью небольшой дождь, местами с мокрым снегом; днем без существенных осадков. Усиление скорости ветра до 15-24 м/с.
В 1850 году Харьков пробует перейти от освещения фонарей, использующих конопляное масло, к спиртовым фонарям.
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