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12.03.2019  16:25   

Сотрудники ГСЧС спасли троицу рыбаков, провалившихся под лед (ФОТО)

12 марта в 11:23 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на пруду Перекошка в городе Люботин под лед провалился рыбак.


://kharkiv.dsns.gov.ua

К месту происшествия немедленно отправилось отделения спасателей местной части ГСЧС №48.

По их прибытию стало известно, что на расстоянии 30 м от берега на льду под лет провалились трое мужчин.

Как потом выяснилось, 62-летний рыбак провалился под лед. Двое молодых людей бросились ему на помощь, но и сами провалились.

 В конце все трое смогли выбраться на поверхность льда, но на это были потрачены все силы.

К тому же страх еще раз провалиться сдерживал людей от попыток добраться до берега.

Толщина льда на пруду была меньше 7 см и составляла опасность для передвижения людей.

Чтобы спасти рыбака, который уже сильно замерз, спасатели задействовали резиновую лодку как страховку и транспортное средство.

Двое сотрудников ГСЧС подобрались с лодкой к проруби, загрузили в него 62-летнего мужчину и доставили к берегу, где его ждали медики скорой.

Молодые люди под контролем спасателей смогли самостоятельно доползти до спасительной твердой земли, после чего сразу поспешили по домам. А спасенный рыбак, после осмотра медиками, отказался от дальнейшей госпитализации.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины по Харьковской области
 Тэги:  спасатели, харьков, люботин, переохлаждение, спецсредства
 
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