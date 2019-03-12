Сотрудники ГСЧС спасли троицу рыбаков, провалившихся под лед (ФОТО)

12 марта в 11:23 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на пруду Перекошка в городе Люботин под лед провалился рыбак.
К месту происшествия немедленно отправилось отделения спасателей местной части ГСЧС №48.
По их прибытию стало известно, что на расстоянии 30 м от берега на льду под лет провалились трое мужчин.
Как потом выяснилось, 62-летний рыбак провалился под лед. Двое молодых людей бросились ему на помощь, но и сами провалились.
В конце все трое смогли выбраться на поверхность льда, но на это были потрачены все силы.
К тому же страх еще раз провалиться сдерживал людей от попыток добраться до берега.
Толщина льда на пруду была меньше 7 см и составляла опасность для передвижения людей.
Чтобы спасти рыбака, который уже сильно замерз, спасатели задействовали резиновую лодку как страховку и транспортное средство.
Двое сотрудников ГСЧС подобрались с лодкой к проруби, загрузили в него 62-летнего мужчину и доставили к берегу, где его ждали медики скорой.
Молодые люди под контролем спасателей смогли самостоятельно доползти до спасительной твердой земли, после чего сразу поспешили по домам. А спасенный рыбак, после осмотра медиками, отказался от дальнейшей госпитализации.
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