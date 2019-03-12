12.03.2019 16:32

Подросток, устроивший смертельную аварию, пойдет под суд

Прокуратура направила в Купянский районный суд обвинительный акт в отношении несовершеннолетнего водителя, подозреваемого в нарушении правил дорожного движения, повлекшее гибель 16-летней девушки.



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Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Валерий Лялюк, трагедия случилась в ноябре прошлого года.



По данным предварительного следствия, подросток сел за руль нетрезвым и без водительского удостоверения. В салоне машины с ним находились еще двое друзей. Парень превысил скорость и, не справившись с управлением, въехал в электроопору. От мощного удара автомобиль перевернулся. В результате ДТП погибла 16-летняя девушка. Жизнь водителя и другого пассажира спасли подушки безопасности.



Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 8 лет.