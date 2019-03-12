Главная Новости Криминал и происшествия В колонию передали телефон в необычной упаковке (ФОТО)
12.03.2019  17:01   

В колонию передали телефон в необычной упаковке (ФОТО)

В Покровской исправительной колонии (№ 17) пресекли попытку доставки запрещенного предмета.


// Facebook/khadptspress

11 марта на имя осужденного С. поступила посулка от гражданки Б.

Внутри передачи, в пачке кофе, сотрудники колонии обнаружили и изъяли мобильный телефон и USB-провод от зарядного устройства.

По факту изъятия данного запрещенного предмета составлены соответствующие материалы и проводится проверка.

Источник:   Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения криминального наказания
 Тэги:  колония, контрабанда, телефон, харьков
 
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