В колонию передали телефон в необычной упаковке (ФОТО)

В Покровской исправительной колонии (№ 17) пресекли попытку доставки запрещенного предмета.
11 марта на имя осужденного С. поступила посулка от гражданки Б.
Внутри передачи, в пачке кофе, сотрудники колонии обнаружили и изъяли мобильный телефон и USB-провод от зарядного устройства.
По факту изъятия данного запрещенного предмета составлены соответствующие материалы и проводится проверка.
На первый план выйдет стремление к организации и порядку. Воспользуйтесь этим, чтобы разложить все по полочкам в той сфере своей жизни, которая нуждается в этом больше всего.
Утро и день будут облачными, а к вечеру погода прояснится. Без существенных осадков.
В 1850 году Харьков пробует перейти от освещения фонарей, использующих конопляное масло, к спиртовым фонарям.
влажн.:
давл.:
ветер: