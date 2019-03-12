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12.03.2019  16:51   

Под Харьковом исчезли снег и дороги: прокуратура заинтересовалась этим явлением

Началось уголовное производство по факту возможных злоупотреблений во время ремонта.


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Как сообщает прокуратура, Барвенковский отдел Лозовской местной прокуратуры начал уголовное производство по ч. 3 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).
 
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Игорь Белодед, речь идет о возможных злоупотреблениях при ремонте дорог в г.. Барвенково.
 
Так, в августе прошлого года Барвенковский городской совет заключил договор с частным предприятием на ремонт ряда дорог в населенном пункте. За капитальный ремонт, который завершился в октябре прошлого года, подрядчик получил более 4 млн. Грн.
 
Вместе с тем в конце зимы выяснилось, что недавно отремонтированы дороги снова находятся в неудовлетворительном состоянии.
 
С целью установления обстоятельств быстрого разрушения дорог начато досудебное расследование. Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, назначен ряд экспертиз.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  исчезли дороги, хищения, харьков
 
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