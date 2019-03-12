12.03.2019 17:49

Придавил ковшом женщину: невнимательному работнику вынесли приговор

Мужчина запустил конвейер, не заметив, что там рядом - работница предприятия.



racurs.ua

Дергачевский районный суд Харьковской области вынес приговор сотруднику предприятия по производству пластмассы, который случайно травмировал коллегу.

По данным следствия, 11 января 2018 года аппаратчица гомогенизации и машинист гранулирования приступили к изготовлению партии пластмассы.

После загрузки компонентов женщина подошла к смешивателю и начала вычищать остатки сырья. Коллега не заметил ее и запустил конвеер, в результате чего на потерпевшую упал тяжелый ковш.

Сотрудница получила тупую травму живота, разрывы кишечника и ушиб правой почки.

Во время разбирательства машинист предприятия полностью признал свою вину и рассказал, что нажал кнопку "стоп", но не смог предотвратить случившееся.

За нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью суд приговорил его к четырем годам лишения свободы.

Однако реальное наказание мужчине заменили на двухлетний испытательный срок. Кроме того, компанию обязали выплатить травмированной сотруднице 50 тысяч гривен компенсации морального и материального ущерба.

На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.