12.03.2019 17:49
Придавил ковшом женщину: невнимательному работнику вынесли приговор
Мужчина запустил конвейер, не заметив, что там рядом - работница предприятия.
racurs.ua
Дергачевский районный суд Харьковской области вынес приговор
сотруднику предприятия по производству пластмассы, который случайно травмировал коллегу.
По данным следствия, 11 января 2018 года аппаратчица гомогенизации и машинист гранулирования приступили к изготовлению партии пластмассы.
После загрузки компонентов женщина подошла к смешивателю и начала вычищать остатки сырья. Коллега не заметил ее и запустил конвеер, в результате чего на потерпевшую упал тяжелый ковш.
Сотрудница получила тупую травму живота, разрывы кишечника и ушиб правой почки.
Во время разбирательства машинист предприятия полностью признал свою вину и рассказал, что нажал кнопку "стоп", но не смог предотвратить случившееся.
За нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью суд приговорил его к четырем годам лишения свободы.
Однако реальное наказание мужчине заменили на двухлетний испытательный срок. Кроме того, компанию обязали выплатить травмированной сотруднице 50 тысяч гривен компенсации морального и материального ущерба.
На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.