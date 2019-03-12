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12.03.2019  17:49   

Придавил ковшом женщину: невнимательному работнику вынесли приговор

Мужчина запустил конвейер, не заметив, что там рядом - работница предприятия.


racurs.ua
Дергачевский районный суд Харьковской области вынес приговор сотруднику предприятия по производству пластмассы, который случайно травмировал коллегу. 
 
По данным следствия, 11 января 2018 года аппаратчица гомогенизации и машинист гранулирования приступили к изготовлению партии пластмассы.
 
После загрузки компонентов женщина подошла к смешивателю и начала вычищать остатки сырья. Коллега не заметил ее и запустил конвеер, в результате чего на потерпевшую упал тяжелый ковш.
 
Сотрудница получила тупую травму живота, разрывы кишечника и ушиб правой почки.
 
Во время разбирательства машинист предприятия полностью признал свою вину и рассказал, что нажал кнопку "стоп", но не смог предотвратить случившееся.
 
За нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью суд приговорил его к четырем годам лишения свободы.
 
Однако реальное наказание мужчине заменили на двухлетний испытательный срок. Кроме того, компанию обязали выплатить травмированной сотруднице 50 тысяч гривен компенсации морального и материального ущерба.
 
На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.
Источник:   Единый реестр судебных решений
 Тэги:  придавил ковшом, приговор, харьков
 
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