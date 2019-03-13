13.03.2019 09:44

Ночью на Салтовке сгорел ВАЗ (ФОТО)

Пожар произошел у девятиэтажного жилого дома № 162 на пр. Тракторостроителей.



// ГСЧС

О возгорании в автомобиле ВАЗ-2110, 2007 года выпуска спасателм сообщили 13 марта в 2:22.



К месту происшествия выезжало два отделения пожарно-спасательной службы из 25-й и 18 пожарных частей Харькова.

На момент приьбыти спасателей авто горело на площади 3 кв.м.

Чтобы потушить огонь, пожарные применили воду. Локализация пожара зафиксирована в 2:43, ликвидация - в 3:00. Огонь уничтожил моторный отсек и салон авто.



Причина возникновения пожара устанавливается.