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13.03.2019  09:44   

Ночью на Салтовке сгорел ВАЗ (ФОТО)

Пожар произошел у девятиэтажного жилого дома № 162 на пр. Тракторостроителей.


// ГСЧС

О возгорании в автомобиле ВАЗ-2110, 2007 года выпуска спасателм сообщили 13 марта в 2:22.

К месту происшествия выезжало два отделения пожарно-спасательной службы из 25-й и 18 пожарных частей Харькова.

На момент приьбыти спасателей авто горело на площади 3 кв.м.

Чтобы потушить огонь, пожарные применили воду. Локализация пожара зафиксирована в 2:43, ликвидация - в 3:00. Огонь уничтожил моторный отсек и салон авто.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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