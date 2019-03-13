Главная Новости Криминал и происшествия Под Харьковлм «фермер» был осужден за самозахват 98 гектаров земель общины
13.03.2019  10:46   

Под Харьковлм «фермер» был осужден за самозахват 98 гектаров земель общины

Прокурор сообщил суду, что обвиняемый полностью компенсировал нанесенный государству ущерб.


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Об этом говорится в приговоре Валковского районного суда.

По данным суда, обвиняемый работает механизатором СООО «Ника», ранее не судимый.

Установлено, что с марта по октябрь 2018 человек с помощью арендованной сельскохозяйственной техники совершил самовольный захват земель резервного фонда государственной формы собственности сельскохозяйственного назначения. Он обработал землю, не имея на это разрешения. Всего было захвачено 98 га земли на территории Новомерчицкого сельского совета Валковского района.

Согласно заключению судебно-экономической экспертизы, в результате указанных действий государству были причинены убытки на 142 тыс. грн.

Вместе с обвинительным актом в суд поступило соглашение о признании виновности, что обула заключено между прокурором Валковского отдела Дергачевского местной прокуратуры и обвиняемым.

Прокурор просил суд утвердить соглашение и сообщил, что причиненные государству убытки были полностью компенсированы обвиняемым.

Суд соглашение утвердил и признал мужчину виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 197-1 УК Украины. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3,4 тыс. Грн.

Источник:   Депо Харьков
 Тэги:  земля, харьков, резерв, фермер, самозахват, аренда
 
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