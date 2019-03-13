13.03.2019 11:46

Прокуратура через суд добилась взыскания с недобросовестного арендатора земли в центре Харькова долга в четверть миллиона гривен

Московский районный суд. Харькова удовлетворил исковые требования прокурора, обязав недобросовестного арендатора коммунальных земель оплатить в городской бюджет 250 тыс. грн. задолженности.



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Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 4 Владимир Куприянов, речь идет о участок на так называемой «красной линии» недалеко от центра города стоимостью 2,7 млн. грн.

Указанная территория более 12 лет находится в аренде. Однако арендатор систематически нарушает условия договора и не платит средств за пользование участком.

В результате образовался долг в 250 тыс. грн

Учитывая выявленные нарушения, прокуратура направила в суд иск о расторжении договора аренды и взыскании долга с арендатора. Сейчас исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.