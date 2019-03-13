«Преступление и наказание» - под Харьковом почитатель Достоевского решил совершить преступление, как в известном романе

Злоумышленник едва не убил пожилую женщину топором, ради денег
Мужчина проник в дом 82-летней пенсионерки и обухом топора нанес несколько ударов по голове. Пострадавшую в тяжелом бессознательном состоянии с открытой черепно-мозговой травмой и рубленой раной головы доставлен в отделение реанимации Валковского районного больницы.
В тот же день сотрудники Коломакского отделения полиции установили личность и задержали злоумышленника.
Им оказался 45-летний ранее судимый житель с. Шелестово Харьковской области.
В ходе проведения следственных действий было установлено, что 12 марта около 16:00 злоумышленник проник в дом потерпевшей с целью совершения кражи.
Пенсионерка находилась в доме и заметила мужчину. Между ними возникла ссора, во время которой злоумышленник несколько раз ударил потерпевшую топором.
Следственным Коломакского отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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