13.03.2019 13:23

Участковые изъяли 100 бутылок элитного спиртного в магазине у «Барабашово»

Полиция Харькова проверяет объекты торговли спиртными напитками в Киевском районе.



://hk.npu.gov.ua

Как выяснилось, 48-летняя продавец не имела лицензии на право продажи данной продукции. Кроме того, выявлены и другие нарушения правил торговли.

В частности, в заведении отсутствует уголок покупателя, в котором размещается информация о владельце, торговый патент, лицензии, адреса и номера телефонов органов, обеспечивающих защиту прав потребителей, и тому подобное.

За грубые нарушения правил торговли алкогольными напитками в отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) Кодекса об административных правонарушениях.

Теперь женщине грозит штраф с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи предметов торговли.