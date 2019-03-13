Главная Новости Криминал и происшествия Участковые изъяли 100 бутылок элитного спиртного в магазине у «Барабашово»
13.03.2019  13:23   

Участковые изъяли 100 бутылок элитного спиртного в магазине у «Барабашово»

Полиция Харькова проверяет объекты торговли спиртными напитками в Киевском районе.


://hk.npu.gov.ua

Как выяснилось, 48-летняя продавец не имела лицензии на право продажи данной продукции. Кроме того, выявлены и другие нарушения правил торговли.

В частности, в заведении отсутствует уголок покупателя, в котором размещается информация о владельце, торговый патент, лицензии, адреса и номера телефонов органов, обеспечивающих защиту прав потребителей, и тому подобное.

За грубые нарушения правил торговли алкогольными напитками в отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) Кодекса об административных правонарушениях.

Теперь женщине грозит штраф с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи предметов торговли.

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  спиртное, барабашово, харьков, торговля, участковые
 
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