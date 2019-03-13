Участковые изъяли 100 бутылок элитного спиртного в магазине у «Барабашово»

Полиция Харькова проверяет объекты торговли спиртными напитками в Киевском районе.
Как выяснилось, 48-летняя продавец не имела лицензии на право продажи данной продукции. Кроме того, выявлены и другие нарушения правил торговли.
В частности, в заведении отсутствует уголок покупателя, в котором размещается информация о владельце, торговый патент, лицензии, адреса и номера телефонов органов, обеспечивающих защиту прав потребителей, и тому подобное.
За грубые нарушения правил торговли алкогольными напитками в отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 156 (нарушение правил торговли пивом, алкогольными, слабоалкогольными напитками и табачными изделиями) Кодекса об административных правонарушениях.
Теперь женщине грозит штраф с конфискацией предметов торговли и выручки, полученной от продажи предметов торговли.
Во всех сферах жизни – и в работе, и в быту, и даже в любви – окружающие будут склонны использовать всяческие хитроумные комбинации и многоступенчатые ходы.
Утро и день будут облачными, а к вечеру погода прояснится. Без существенных осадков.
13 марта 1989 года была изобретена Всемирная паутина (World Wide Web, WWW).
влажн.:
давл.:
ветер: