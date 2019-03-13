13.03.2019 13:36

Полиция Харькова выясняет информацию об избиении 5-ю малолетками взрослого мужчины (ВИДЕО)

Сейчас полиция Харькова выясняет информацию о видео которое появилось в социальной сети на котором пятеро детей били мужчину по ногам и туловищу на улице.



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Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУНП в Харьковской области.

«Сейчас выясняем информацию. (видео из социальной сети на котором пятеро детей бьют мужчину - ред.) Отправили для проверки в ювенальную инспекцию. Заявлений пока не нашли, продолжаем проверку. Подключили территориальные подразделения» - сказали в пресс-службе.