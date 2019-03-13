13.03.2019 14:49
Ограбление иностранца: задержан первый подозреваемый
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Как сообщает
NewsRoom, в Харькове силовики задержали подозреваемого в нападении на иностранца возле ночного клуба Жара.
Напомним, 10 марта в полицию обратился
гражданин Нидерландов 1972 года рождения. Мужчина рассказал, что возле развлекательного центра неизвестные угрожали ему ножом и отобрали $4200, а также 800 гривен. Вскоре правоохранителям удалось задержать одного из подозреваемых - им оказался проживающий в Харькове 39-летний уроженец Таджикистана.
Сейчас предполагаемый злоумышленник находится в изоляторе временного содержания. Ему объявили подозрение по статье 187 УК Украины ("разбой"). Правоохранители также устанавливают личность его сообщника.