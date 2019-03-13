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13.03.2019  15:27   

Зайцева и Дронов еще не подали апелляции

Защита Елены Зайцевой и Геннадия Дронова еще не подавали апелляционной жалобы в суд, адвокат Дронова еще не начал ознакомление с материалами дела.


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Об этом сообщила пресс-секретарь Киевского районного суда города Харькова Наталья Бардина.

«Пока защита Зайцевой и Дронова не подавали апелляции», - сообщила Бардина.

Она также добавила, что защита Зайцевой знакомится с материалами дела, в то же время адвокат Дронова еще не начал ознакомление.

К слову, защита имеет 30 дней для подачи апелляции с момента оглашения приговора.

Как сообщалось ранее, сторона государственного обвинения считает приговор Елене Зайцевой и Геннадию Дронову по делу смертельного ДТП в Харькове справедливым.

Напомним, 26 февраля Киевский райсуд Харькова признал Елену Зайцеву и Геннадия Дронова виновными в совершении смертельного ДТП и назначил наказание Елене Зайцевой и Геннадию Дронову в виде 10 лет лишения свободы.

Резонансное ДТП произошло 18 октября 2017 в центре Харькова. Тогда внедорожники под управлением Елены Зайцевой и Геннадия Дронова столкнулись на перекрестке улицы Сумской и переулка Мечникова. После столкновения Lexus Зайцевой выбросило на пешеходов, в результате чего погибли шесть человек.

 

Источник:   Киеский райсуд Харькова
 Тэги:  дтп, сумская, харьков, зайцева, дронов
 
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