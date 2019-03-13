13.03.2019 15:47
Мужчина соблазнился мопедом, угнал, но далеко не уехал (ФОТО)
Под Харьковом копы задержали угонщика.
hk.npu.gov.ua
Как информирует ГУ Нацполиции, о происшествии в дежурную часть Балаклейского отдела полиции сообщила 36-летняя жительница села Довгаловка.
Женщина рассказала, что ее сын вместе с другом поехали на мопеде в спортивный клуб в поселок Савинцы. Транспортное средство оставили возле заведения, а когда вернулись, мопеда уже не было.
На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители быстро установили личность злоумышленника. Им оказался 33-летний мужчина, который сначала отрицал свою вину в совершении преступления.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что пропавшее транспортное средство злоумышленник спрятал недалеко от места совершения преступления.
Мопед возвращен владельцу.
По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.