13.03.2019 15:47

Мужчина соблазнился мопедом, угнал, но далеко не уехал (ФОТО)

Под Харьковом копы задержали угонщика.



hk.npu.gov.ua

Как информирует ГУ Нацполиции, о происшествии в дежурную часть Балаклейского отдела полиции сообщила 36-летняя жительница села Довгаловка.

Женщина рассказала, что ее сын вместе с другом поехали на мопеде в спортивный клуб в поселок Савинцы. Транспортное средство оставили возле заведения, а когда вернулись, мопеда уже не было.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители быстро установили личность злоумышленника. Им оказался 33-летний мужчина, который сначала отрицал свою вину в совершении преступления.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что пропавшее транспортное средство злоумышленник спрятал недалеко от места совершения преступления.

Мопед возвращен владельцу.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 5 лет.