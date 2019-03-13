Главная Новости Криминал и происшествия По психотропы в манжетах куртки наркоделец получил 7,5 лет тюрьмы
13.03.2019  16:01   

По психотропы в манжетах куртки наркоделец получил 7,5 лет тюрьмы

Приговором Фрунзенского районного суда г. Харькова 41-летнего мужчину признали виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке с целью сбыта особо опасных психотропных в крупных размерах.


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Наркодельца приговорили к 7,5 годам лишения свободы. Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 3 Руслан Скуратович, осужденного задержали в январе прошлого года. Мужчина спрятал в манжетах собственной куртки и перевозил городским транспортом 18 свертков с психотропным веществом PVP. Он намеревался реализовать психотропы путем осуществления закладок в одном из промышленных районов города.

Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  прокуратура, суд, харьков
 
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