По психотропы в манжетах куртки наркоделец получил 7,5 лет тюрьмы

Приговором Фрунзенского районного суда г. Харькова 41-летнего мужчину признали виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке с целью сбыта особо опасных психотропных в крупных размерах.
Наркодельца приговорили к 7,5 годам лишения свободы. Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.
Как рассказал руководитель Харьковской местной прокуратуры № 3 Руслан Скуратович, осужденного задержали в январе прошлого года. Мужчина спрятал в манжетах собственной куртки и перевозил городским транспортом 18 свертков с психотропным веществом PVP. Он намеревался реализовать психотропы путем осуществления закладок в одном из промышленных районов города.
Во всех сферах жизни – и в работе, и в быту, и даже в любви – окружающие будут склонны использовать всяческие хитроумные комбинации и многоступенчатые ходы.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью и утром слабый туман. Без осадков.
13 марта 1989 года была изобретена Всемирная паутина (World Wide Web, WWW).
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