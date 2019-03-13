Он, она и 18 свертков наркоты: на Салтовке задержали закладчиков

18 свертков с вероятно наркотическим веществом обнаружили у граждан патрульные полицейские.
Патрулируя город в ночь на 13 марта, на улице Кронштадтской полицейские обратили внимание на парня с девушкой, которые что-то прятали в земле.
Как выяснилось, у парочки было 18 свертков с веществом, похожим на наркотическое.
Патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Обнаруженные вещества изъяли на экспертизу.
В дальнейшем делом заниматься сотрудники Немышлянского отдела полиции.
Во всех сферах жизни – и в работе, и в быту, и даже в любви – окружающие будут склонны использовать всяческие хитроумные комбинации и многоступенчатые ходы.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью и утром слабый туман. Без осадков.
13 марта 1989 года была изобретена Всемирная паутина (World Wide Web, WWW).
влажн.:
давл.:
ветер: