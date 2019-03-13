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13.03.2019  16:31   

Он, она и 18 свертков наркоты: на Салтовке задержали закладчиков

18 свертков с вероятно наркотическим веществом обнаружили у граждан патрульные полицейские.


// Facebook/kharkivpolice

Патрулируя город в ночь на 13 марта, на улице Кронштадтской полицейские обратили внимание на парня с девушкой, которые что-то прятали в земле.

Как выяснилось, у парочки было 18 свертков с веществом, похожим на наркотическое.

Патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Обнаруженные вещества изъяли на экспертизу.

В дальнейшем делом заниматься сотрудники Немышлянского отдела полиции.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  наркотики, полиция, харьков
 
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