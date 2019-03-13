13.03.2019 16:31

Он, она и 18 свертков наркоты: на Салтовке задержали закладчиков

18 свертков с вероятно наркотическим веществом обнаружили у граждан патрульные полицейские.



// Facebook/kharkivpolice

Патрулируя город в ночь на 13 марта, на улице Кронштадтской полицейские обратили внимание на парня с девушкой, которые что-то прятали в земле.



Как выяснилось, у парочки было 18 свертков с веществом, похожим на наркотическое.



Патрульные вызвали следственно-оперативную группу. Обнаруженные вещества изъяли на экспертизу.

В дальнейшем делом заниматься сотрудники Немышлянского отдела полиции.