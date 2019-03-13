Главная Новости Криминал и происшествия Поймали угонщика советской автоклассики (ФОТО)
13.03.2019  16:18   

Поймали угонщика советской автоклассики (ФОТО)

Машину угнали пока мужчина заходил к знакомому.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, 10 марта в Дергачевский отдел полиции обратился 20-летний житель поселка Ольшаны и сообщил, что кто-то угнал его автомобиль «ВАЗ 2102».
 
Пострадавший приехал к своему товарищу и оставил машину возле дома, а когда собирался ехать домой, обнаружил ее отсутствие.
 
В ходе розыска полицейские установили личность злоумышленника.
 
Им оказался 23-летний житель поселка Протопоповка Дергачевского района.
 
23-летний мужчина, отжав ветровое окно, проник в чужой машины и уехал с места.
 
По данному факту следственными открыто уголовное производство по ч.1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.
 
Транспортное средство возвращен владельцу.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  угон авто, пойман вор, харьков
 
Версия для печати
 

Видео

Харківський тракторний завод презентував нову модель трактора ХТЗ-248К.20 з двигуном виробництва FPT-IVECO. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 