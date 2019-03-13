13.03.2019 16:18

Поймали угонщика советской автоклассики (ФОТО)

Машину угнали пока мужчина заходил к знакомому.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 10 марта в Дергачевский отдел полиции обратился 20-летний житель поселка Ольшаны и сообщил, что кто-то угнал его автомобиль «ВАЗ 2102».

Пострадавший приехал к своему товарищу и оставил машину возле дома, а когда собирался ехать домой, обнаружил ее отсутствие.

В ходе розыска полицейские установили личность злоумышленника.

Им оказался 23-летний житель поселка Протопоповка Дергачевского района.

23-летний мужчина, отжав ветровое окно, проник в чужой машины и уехал с места.

По данному факту следственными открыто уголовное производство по ч.1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.

Транспортное средство возвращен владельцу.