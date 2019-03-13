На станции метро «Киевской» из-за сработавшей сигнализации состав не мог открыть двери

Высадка пассажиров была осуществлена после проверки поезда.
В харьковской подземке прибывший на станцию «Киевская» поезд не мог открыть двери. Первыми об этом сообщили пользователи одного из городских Telegram-каналов.
«Согласно инструкции, машинист обязан был проверить состав. После этого была осуществлена высадка пассажиров», - рассказали в пресс-службе метрополитена.
По словам представителей метрополитена, задержка составила около двух минут.
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