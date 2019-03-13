13.03.2019 19:31

Ничего святого: под Харьковом мужчина украл коробку с деньгами на лечение ребенка (ФОТО)

Вор украл коробку с пожертвованиями.



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В соцальной сети Фейсбук появилось сообщение Инны Ткаченко о наглом воре, который в красноградском отделении «Новой почты» вынес в рюкзаке коробку для сбора средств на лечение ребенка.

Пользователь сети, возглавляющая это отделение возмущена поведением посетителя и опубликовала фотографии с камеры наблюдений.

«Вот все пишут дороги плохие, правительство г...о и т.д . А сами люди простите какие стали???? Про озлобленных людей я уже молчу... списывая на тяжелый уровень жизни . Но твою мать ( простите за мой французский) украсть коробку для сбора денег на лечение ребёнка!!!! Это каким нужно быть отморозком? Ниже скрины с камеры , человек просто зашёл с рюкзаком , взял коробочку в рюкзак и вышел, в тот момент когда были клиенты и все были заняты. Очень жаль не видно лица», - написала Ткаченко.

Как сообщили в ГУНП полиции в Харьковской области, с заявлением по краже пока никто не обращался.