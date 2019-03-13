13.03.2019 19:55

Жертва буллинга? Парень травмировался в спарринге с учителем

У 16-летнего ученика - повреждение связки коленного cустава. Полиция открыла уголовное дело.



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16-летний ученик Шевелевской общеобразовательной школы Балаклейского района получил повреждение связки коленного cустава на уроке «Защита Отечества».

Парень травмировался 5 марта, во время отработки приемов борьбы с 61-летним учителем. После оказания медицинской помощи школьник находится на амбулаторном лечении.

Учитель своей вины не признал, поэтому родители парня обратились в полицию. Также в дирекцию школы поступило коллективное обращение с просьбой заменить данного преподавателя.

По факту происшествия следователи Балаклейского отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 137 (ненадлежащее исполнение обязанностей по охране жизни и здоровья детей) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа или ограничения свободы на срок до 3 лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, полицейские опрашивают учителей и учеников Шевелнвской общеобразовательной школы.