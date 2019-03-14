14.03.2019 12:49

ДТП и липовый угон машины: приговор водиле вынесен

Вердикт судей солгавшему водителю.



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Ленинский районный суд Харьковской области вынес пригово р водителю, который скрылся от правоохранителей и заявил об угоне машины.

18 ноября 2018 года мужчина ехал по улице Большой Панасовской. Уидев патрульных, решил припарковаться возле дома №195 и врезался в забор.

Сам подсудимый при этом не пострадал и обратился в полицию с заявлением об угоне машины. Однако правоохранители выяснили, что автомобиля не было на Привокзальной площади, где водитель якобы его оставил.

Во время разбирательства мужчина полностью признал свою вину. За заведомо ложное сообщение о преступлении суд приговорил его к лишению свободы на один год с заменой реального наказания на такой же испытательный срок. На данный момент решение не вступило в силу, идет срок апелляционного обжалования.