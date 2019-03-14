14.03.2019 12:12

Копы поймали пятерых беглецов от закона

Продолжается профилактическая операция «Розыск».



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Как сообщает ГУ Нацоплиции, в ходе проведения мероприятий работники Балаклейского отдела полиции установили местонахождение пяти мужчин, которые находились в розыске.

Заместитель начальника - начальник сектора криминальной полиции Балаклейщины Максим Черный отметил, что операция проводится с целью активизации розыска лиц, скрывающихся от органов предварительного расследования и суда, и без вести пропавших граждан.

Так, в ходе проведения операции оперуполномоченные Балаклейского отдела полиции задержали 25-летнего жителя поселка Савинцы, который скрывался от суда за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 309 (незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. С февраля 2018 человек скрывался в городе Харькове.

Также в городе был задержан 26-летний житель поселка Борщивка. Мужчина с октября 2018 скрывался от наказания за совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) и ч. 1 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Работники сектора криминальной полиции задержали 24-летнего жителя поселка Донец, который совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 185 (кража с проникновением), ч. 1 ст. 357 (похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник скрывался с октября прошлого года.

В ходе операции розыск был задержан 52-летний житель села Пришиб, который с ноября прошлого года скрывался от наказания за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185 (кража, совершенная повторно) Уголовного кодекса Украины в городе Донецк.

В Дергачевском районе оперуполномоченные сектора криминальной полиции задержали 49-летнего жителя села Вербовка. Мужчина с ноября 2018 скрывался от наказания за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж, совершенный повторно) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас все задержанные находятся под стражей.

Уважаемые граждане, если вы владеет информацией о местонахождении разыскиваемых лиц, сообщите в полицию по телефону «102» или другим удобным способом.