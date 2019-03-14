20-летняя девушка погибла под колесами Интерсити

Полицией устанавливаются обстоятельства гибели 20-летней девушки в Новобаварском районе.
3 марта в 18:40 в полицию поступило cообщение, что на станции «Новоселовка» поездом сообщением «Харьков-Киев» смертельно травмирована женщина,
Как установила ледственно-оперативная группа, девушка выбежала на рельсы перед движущимся поездом и получила смертельные травмы.
Движение поездов было приостановлено около двух часов.
Информация о происшествии зарегистрировано в журнале заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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