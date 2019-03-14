14.03.2019 08:08

20-летняя девушка погибла под колесами Интерсити

Полицией устанавливаются обстоятельства гибели 20-летней девушки в Новобаварском районе.



// epravda.com.ua

3 марта в 18:40 в полицию поступило cообщение, что на станции «Новоселовка» поездом сообщением «Харьков-Киев» смертельно травмирована женщина,



Как установила ледственно-оперативная группа, девушка выбежала на рельсы перед движущимся поездом и получила смертельные травмы.



Движение поездов было приостановлено около двух часов.



Информация о происшествии зарегистрировано в журнале заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.