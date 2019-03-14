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14.03.2019  08:08   

20-летняя девушка погибла под колесами Интерсити

Полицией устанавливаются обстоятельства гибели 20-летней девушки в Новобаварском районе.


// epravda.com.ua

3 марта в 18:40 в полицию поступило cообщение, что на станции «Новоселовка» поездом сообщением «Харьков-Киев» смертельно травмирована женщина,

Как установила ледственно-оперативная группа, девушка выбежала на рельсы перед движущимся поездом и получила смертельные травмы.

Движение поездов было приостановлено около двух часов.

Информация о происшествии зарегистрировано в журнале заявлений и сообщений Новобаварского отдела полиции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  попал под поезд, полиция, харьков
 
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