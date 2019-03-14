14.03.2019 09:54

Прикованный к постели мужчина ползком спасался из горящего дома (ФОТО)

Во время пожара в Двуречанском районе инвалид получил ожоги.



// ГСЧС

14 марта в 3:41 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме в селе Первомайское.



Возгорание заметили соседи, которые вызвали спасателей. Они нашли на пороге дома его хозяина, который по состоянию здоровья не мог ходить, но все же смог ползком выбраться из горящей квартире. В результате пожара он получил ожоги верхних и нижних конечностей. Впоследствии его госпитализировали в центральную районную больницу.



Пожар тушило районное пожарно-спасательное подразделение ГСЧС, расположенное в 28 км от мееста происшествия. Когда спасатели прибыли на вызов, горела пристройка к жилому дому и его крыша на общей площади 70 кв.м. Существовала угроза опрокидывания огня на соседские хозяйственные постройки.



Спасатели приняли все возможные меры, чтобы спасти внутренние помещения жилого дома и соседское имущество. В 4:40 пожар удалось локализовать и в 07:26 - ликвидировать.



Причина возникновения пожара устанавливается.