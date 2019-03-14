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14.03.2019  10:41   

Полиция вычислила подростков, избивавших мужчину (ВИДЕО)

Полиция Харькова отреагировала на видео в социальных сетях, на котором подростки бьют взрослого мужчины


// Facebook

Правоохранители уже установили личности трех участников события. Проводится проверка.

Как рассказал инспектор отдела ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области Константин Шеремет, инцидент произошло 12 марта во Новобаварский районе. Около пяти учеников общеобразовательного учебного заведения от 10 до 12 лет нанесли телесные повреждения мужчине.

Пострадавший по факту избиения в полицию не обращался.

Информация зарегистрирована в журнале заявлений и сообщений. Устанавливаются все обстоятельства и лица других участников события. Решается вопрос о ее квалификации по Уголовному кодексу Украины.
 

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  избиение, полиция, харьков
 
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