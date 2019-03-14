Полиция вычислила подростков, избивавших мужчину (ВИДЕО)

Полиция Харькова отреагировала на видео в социальных сетях, на котором подростки бьют взрослого мужчины
Правоохранители уже установили личности трех участников события. Проводится проверка.
Как рассказал инспектор отдела ювенальной превенции ГУНП в Харьковской области Константин Шеремет, инцидент произошло 12 марта во Новобаварский районе. Около пяти учеников общеобразовательного учебного заведения от 10 до 12 лет нанесли телесные повреждения мужчине.
Пострадавший по факту избиения в полицию не обращался.
Информация зарегистрирована в журнале заявлений и сообщений. Устанавливаются все обстоятельства и лица других участников события. Решается вопрос о ее квалификации по Уголовному кодексу Украины.
День конкретности и четкости, все остальное не актуально. Идеально подходит для ведения самостоятельного бизнеса, участия в общественных мероприятиях и для занятий спортом.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью и утром слабый туман. Без осадков.
Постановление о создании нового праздника – Дня добровольца – Верховная Рада Украины приняла в январе 2017 года.
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