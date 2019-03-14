Полиция задержала очередного рецидивиста-охотника за кабелями

40-летний житель Зачепиловского района вырезал 40 метров кабеля, принадлежащего телекоммуникационной компании.
Своими действиями он вызвал материальный ущерб на сумму около 5 000 гривен.
8 марта в дежурную часть районной полиции поступило сообщение от диспетчера одного из предприятий о том, что в райцентре сработала охранная сигнализация из-за повреждения линии связи.
Выездом на место происшествия и при обследовании кабельной линии связи полицейские обнаружили отсутствие около 40 метров медной проволоки.
Принятыми мерами работники сектора криминальной полиции Зачепиловского отделения полиции задержали лицо, причастное к совершению преступления. Вором оказался 40-летний ранее судимый житель района.
Злоумышленник рассказал, что таким образом решил заработать денег. Преступление спланировал заранее - после полуночи с помощью пилы вырезал кабель. Вещественные доказательства изъяты. Следственным открыто уголовное производство по ст. 360 (умышленное повреждение линий связи) Уголовного кодекса Украины.
Мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 2 лет. Досудебное расследование продолжается.
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