14.03.2019 12:20

Полиция задержала очередного рецидивиста-охотника за кабелями

40-летний житель Зачепиловского района вырезал 40 метров кабеля, принадлежащего телекоммуникационной компании.



://hk.npu.gov.ua

Своими действиями он вызвал материальный ущерб на сумму около 5 000 гривен.

8 марта в дежурную часть районной полиции поступило сообщение от диспетчера одного из предприятий о том, что в райцентре сработала охранная сигнализация из-за повреждения линии связи.

Выездом на место происшествия и при обследовании кабельной линии связи полицейские обнаружили отсутствие около 40 метров медной проволоки.

Принятыми мерами работники сектора криминальной полиции Зачепиловского отделения полиции задержали лицо, причастное к совершению преступления. Вором оказался 40-летний ранее судимый житель района.

Злоумышленник рассказал, что таким образом решил заработать денег. Преступление спланировал заранее - после полуночи с помощью пилы вырезал кабель. Вещественные доказательства изъяты. Следственным открыто уголовное производство по ст. 360 (умышленное повреждение линий связи) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до 2 лет. Досудебное расследование продолжается.