14.03.2019 12:55

В Харькове и пригородах массово горят авто: Одного из поджигателей поймали (ФОТО)

Факты событий зарегистрированы в Киевском, Московском и Дергачевском отделах полиции.



://hk.npu.gov.ua

Так, 12 марта около 3:17 на улице Натальи Ужвий результате пожара одна из машин сгорела полностью. Огонь также повредил правой сторону машины, стоявшей рядом.

По адресу выезжали руководители и следственно-оперативная группа Киевского отдела полиции. Работники полиции провели осмотр места происшествия и собрали вещественные доказательства.

Предварительно установлено, что автомобиль «ВАЗ Лада Калина», владельцем которого является 39-летний мужчина, подожгли. В результате владелец получил материальный ущерб на сумму около 100 000 гривен.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские обнаружили предполагаемого злоумышленника. Им оказался 37-летний харьковчанин, у которого при поверхностном осмотре обнаружили газовый баллончик, перчатки, права, нож и балаклаву.

По данному факту следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.

Сейчас правоохранители проводят мероприятия по установлению и опросу свидетелей и очевидцев событий, назначен ряд необходимых эксперты

13 марта около 2:30 в дежурную часть Московского отдела полиции поступила информация от местной жительницы о том, что у одной из многоэтажек по проспекту Тракторостроителей пылает автомобиль. На месте происшествия было обнаружено бутылку из-под бензина и спички. Одной из предыдущих версий является поджог. В результате пожара автомобиль «ВАЗ» полностью уничтожено огнем.

13 марта в 2:32 в пгт Солоницевка произошло возгорание автомобиля «ВАЗ» 31-летнего местного жителя. Пожар был ликвидирован, пострадавших нет. Автомобиль сгорел полностью.

По адресу выезжали работники Дергачевского отдела полиции. С места происшествия изъяты пожарное мусора. Причина возгорания и материальный ущерб устанавливаются.

По указанным фактам следственными открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Личности злоумышленников устанавливаются.