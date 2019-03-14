Харьковские пограничники отказались от взятки (ФОТО)

Пограничники Харьковского отряда отказались от взятки, которую им предлагал гражданин России за беспрепятственное пересечение границы.
Об этом сообщили в Восточном управлении Госпогранслужбы.
Как уточнили в погранслужбе, вечером 13 марта, в пункт пропуска «Гоптовка» прибыл 31-летний гражданин России. Он пешком шел из России в Украину.
Во время проверки документов иностранец предложил пограничному наряду 10 тыс. российских рублей. Пограничники задокументировали факт предложения неправомерного вознаграждения.
В правоохранительные органы направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления по ст. 369 УК Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».
Иностранцу отказали во въезде в Украину и возвратили в Россию.
День конкретности и четкости, все остальное не актуально. Идеально подходит для ведения самостоятельного бизнеса, участия в общественных мероприятиях и для занятий спортом.
Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Ночью и утром слабый туман. Без осадков.
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