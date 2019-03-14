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14.03.2019  13:20   

Харьковские пограничники отказались от взятки (ФОТО)

Пограничники Харьковского отряда отказались от взятки, которую им предлагал гражданин России за беспрепятственное пересечение границы.


// facebook

Об этом сообщили в Восточном управлении Госпогранслужбы.

Как уточнили в погранслужбе, вечером 13 марта, в пункт пропуска «Гоптовка» прибыл 31-летний гражданин России. Он пешком шел из России в Украину.

Во время проверки документов иностранец предложил пограничному наряду 10 тыс. российских рублей. Пограничники задокументировали факт предложения неправомерного вознаграждения.

В правоохранительные органы направлено уведомление о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления по ст. 369 УК Украины «Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу».

Иностранцу отказали во въезде в Украину и возвратили в Россию.

Источник:   Восточное региональное управление ПСУ
 Тэги:  границы, гоптовка, харьков, взятка, тысяч
 
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