14.03.2019 13:19

Дело на два миллиона: вынесен приговор четырем разбойникам-гастролерам

Преступники средь бела дня повалили мужчину и отобрали 1 миллион 700 тысяч.



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Как сообщает Прокуратура, приговором Московского районного суда Харькова четырех жителей Запорожья в возрасте от 27 до 33 лет признаны виновными в разбое, направленном на завладение имуществом в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 187 УК Украины).

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, суд назначил каждому из нападавших наказание в виде 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Обстоятельства дела:

Происшествие случилось в декабре 2016 года. Злоумышленники узнали, что житель Днепра собирается покупать элитный внедорожник в Харькове.

Мужчина должен был заплатить за машину 1700000. грн. наличными. С целью наживы осужденые спланировали нападение на потенциального покупателя: выяснили все подробности будущего соглашения, купили и зарегистрировали оружие (охотничьи карабины, ружье, пистолеты и патроны).

Разбойники напали на жертву посреди дня возле большого супермаркета в спальном районе Харькова. Они толкнули мужчину на землю и забрали сумку с деньгами. Потерпевший вместе с другом пытался догнать воров самостоятельно, однако нападавшие пригрозили мужчинам оружием.

Дерзких преступников задержали в тот же день на одном из полицейских постов области. У них изъяли похищенные средства и оружие.

Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.