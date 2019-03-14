86-летняя бабушка пропала без вести (ФОТО)

Балаклейским отделом полиции разыскивается Котелевец Вера Федоровна, 1932 года рождения.
7 марта женщина ушла из дома и не вернулась, сообщили в полиции.
На вид пропавшей 80 лет, худощавого телосложения, рост 160 см, короткие седые волосы, темные глаза, тонкие губы.
Была одета в коричневую куртку, зеленый халат, черные тряпичные сапоги, зеленую или белый платок.
Особые приметы: шрам от операции на животе справа длиной 3 см, шрам от операции на шее под подбородком длиной 6-8 см, на шее серебряный крестик на нитке.
«Уважаемые граждане, если вам известна какая-либо информация о разыскиваемой лицо, просим обращаться в Балаклейский ОП или телефонам: (049) 2-09-02 (дежурная часть); 0509355351, 0957940700, 0953500453 (сектор уголовного розыска)», – обращаютс правоохранители.
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