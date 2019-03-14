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14.03.2019  14:49   

Магазинчик с веселой травкой, дама с пакетиками и семейный наркоподряд (ФОТО)

Копам удалось пресечь оборот 65 килограммов маковых семян и соломы.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, во время рейда сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области совместно с сотрудниками Дергачевского, Чугуевского и Харьковского отделов полиции обнаружили 3 факта реализации запрещенных веществ наркозависимым лицам.
 
12 марта сотрудники УПН обнаружили продовольственный магазин в поселке Солоницевка Дергачевского района, в котором предприниматель и продавец торговали смесью маковых семян и соломы. Продажа осуществлялась наркозависимым лицам по 200 гривен за упаковку весом 500 граммов. В ходе осмотра помещения магазина полицейские обнаружили и изъяли 23 пакетов общим весом 19,7 кг.
 
В ходе отработки полицейские обнаружили в городе Чугуев автомобиль «Таврия-Нова», из которого 27-летняя женщина реализовывала маковое семя с примесями маковой соломы. В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативная группа Чугуевского отдела полиции совместно с сотрудниками УПН изъяла из автомобиля 16 пакетов нарковещества общим весом 8 килограммов.      
 
 13 марта сотрудники Управления противодействия наркопреступности совместно с оперативниками Харьковского отдела полиции уличили в преступной деятельности 48 и 46-летних жителей города Мерефа. Супруги сбывала местным жителям маковое семя с примесями маковой соломы. В ходе осмотра домовладения правонарушителей работники полиции обнаружили и изъяли 99 упаковок маковых семян весом 36,9 килограммов.
 
Наркотические вещества направлены на экспертное исследование.
 
По фактам событий следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.
 
В настоящее время полицейские устанавливают каналы поступления и места фасовки наркотических средств.
 
Досудебное расследование продолжается.
 
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  наркотики, продажа, харьков, арест
 
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