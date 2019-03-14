14.03.2019 14:49

Магазинчик с веселой травкой, дама с пакетиками и семейный наркоподряд (ФОТО)

Копам удалось пресечь оборот 65 килограммов маковых семян и соломы.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, во время рейда сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области совместно с сотрудниками Дергачевского, Чугуевского и Харьковского отделов полиции обнаружили 3 факта реализации запрещенных веществ наркозависимым лицам.

12 марта сотрудники УПН обнаружили продовольственный магазин в поселке Солоницевка Дергачевского района, в котором предприниматель и продавец торговали смесью маковых семян и соломы. Продажа осуществлялась наркозависимым лицам по 200 гривен за упаковку весом 500 граммов. В ходе осмотра помещения магазина полицейские обнаружили и изъяли 23 пакетов общим весом 19,7 кг.

В ходе отработки полицейские обнаружили в городе Чугуев автомобиль «Таврия-Нова», из которого 27-летняя женщина реализовывала маковое семя с примесями маковой соломы. В ходе осмотра места происшествия следственно-оперативная группа Чугуевского отдела полиции совместно с сотрудниками УПН изъяла из автомобиля 16 пакетов нарковещества общим весом 8 килограммов.

13 марта сотрудники Управления противодействия наркопреступности совместно с оперативниками Харьковского отдела полиции уличили в преступной деятельности 48 и 46-летних жителей города Мерефа. Супруги сбывала местным жителям маковое семя с примесями маковой соломы. В ходе осмотра домовладения правонарушителей работники полиции обнаружили и изъяли 99 упаковок маковых семян весом 36,9 килограммов.

Наркотические вещества направлены на экспертное исследование.

По фактам событий следователи открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

В настоящее время полицейские устанавливают каналы поступления и места фасовки наркотических средств.

Досудебное расследование продолжается.