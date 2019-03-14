14.03.2019 15:28

Как работают автомобильные воры (ВИДЕО)

В соцсетях показали видео угона автомобиля от подъезда многоэтажки: от считывания кода ключей до проникновения в салон.



// Facebook

В соцсетях сообщили, что кража произошла в доме 32а по улице Героев Труда.



«Вчера в доме по ул. Героев Труда 32А взломали ломом домофонную дверь. Сначала ходили по подъеду с аппаратурой, считывающей коды ключей от машин (если лежат близко от двери). А потом угнали машину, припаркованную у подъезда», – говорится в сообщении.

Камеры в подъезде и на улице зафиксировали действия злоумышленников.



В пресс-службе Нацполиции области фак угона подтвердили.



«По данному факту следователем открыто уголовное производство по по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Ведется расследование», – сообщили правоохранители.



