Как работают автомобильные воры (ВИДЕО)

В соцсетях показали видео угона автомобиля от подъезда многоэтажки: от считывания кода ключей до проникновения в салон.
В соцсетях сообщили, что кража произошла в доме 32а по улице Героев Труда.
«Вчера в доме по ул. Героев Труда 32А взломали ломом домофонную дверь. Сначала ходили по подъеду с аппаратурой, считывающей коды ключей от машин (если лежат близко от двери). А потом угнали машину, припаркованную у подъезда», – говорится в сообщении.
Камеры в подъезде и на улице зафиксировали действия злоумышленников.
В пресс-службе Нацполиции области фак угона подтвердили.
«По данному факту следователем открыто уголовное производство по по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины. Ведется расследование», – сообщили правоохранители.
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