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14.03.2019  15:49   

В Харькове стартовал проект «365 женских историй Харькова»

В городе стартовал проект, посвященный историям о харьковчанках.


//city.kharkov.ua
Проект «365 женских историй Харькова», цель которого популяризировать историю города и его жительниц, стартовал 13 марта в Центре гендерной культуры в Харькове.
 
По словам организаторов, в центре внимания проекта – рассказы не только об известных харьковчанках, но и обычных женщинах, биографические факты жизни которых связаны с историей Харькова. 
 
Проект будет проходить в четыре этапа. Так, в марте-апреле пройдет сбор историй, в мае присланные материалы будут обработаны, после чего будут оформлены выставка и книга, в которую войдут истории о жительницах Харькова. Презентовать проект в Центре гендерной культуры планируют на День города, 23 августа. 
 
Организаторы отмечают, что материал для историй можно собирать в архивах, библиотеках, интернете, а также использовать рассказы родных и знакомых, которые могут поделиться уникальными историческими фактами о харьковчанках.
 
Собранные истории необходимо отправить до 30 апреля на электронный адрес: genderkharkiv@gmail.com. В теме письма необходимо указать, что это истории о женщинах. 
 
Более подробную информацию можно узнать у координатора проекта Татьяны Дрожжиной по телефону: (050)-642-11-59.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  365 женских историй, проект, харьков
 
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