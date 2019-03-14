14.03.2019 15:49

В Харькове стартовал проект «365 женских историй Харькова»

В городе стартовал проект, посвященный историям о харьковчанках.



//city.kharkov.ua

Проект «365 женских историй Харькова», цель которого популяризировать историю города и его жительниц, стартовал 13 марта в Центре гендерной культуры в Харькове.

По словам организаторов, в центре внимания проекта – рассказы не только об известных харьковчанках, но и обычных женщинах, биографические факты жизни которых связаны с историей Харькова.

Проект будет проходить в четыре этапа. Так, в марте-апреле пройдет сбор историй, в мае присланные материалы будут обработаны, после чего будут оформлены выставка и книга, в которую войдут истории о жительницах Харькова. Презентовать проект в Центре гендерной культуры планируют на День города, 23 августа.

Организаторы отмечают, что материал для историй можно собирать в архивах, библиотеках, интернете, а также использовать рассказы родных и знакомых, которые могут поделиться уникальными историческими фактами о харьковчанках.

Собранные истории необходимо отправить до 30 апреля на электронный адрес: genderkharkiv@gmail.com. В теме письма необходимо указать, что это истории о женщинах.

Более подробную информацию можно узнать у координатора проекта Татьяны Дрожжиной по телефону: (050)-642-11-59.