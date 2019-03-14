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14.03.2019  16:23   

В Харькове обнаружен труп старушки

Тело в синяках было найдено возле рельсов.


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Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, тело обнаружено на улице Чеботарской вчера, 13 марта, около 10:37.
 
На вид умершей 70-75 лет. На правой стороне лба и лица пенсионерки эксперты обнаружили синяки.
 
Стоить отметить, что одна ее рука была загипсована.
 
Для установления причины смерти тело было направлено в морг.
 
Следователи открыли уголовное производство по статье 121 УК Украины ("умышленное нанесение тяжких телесных повреждений"), в данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Источник:   NewsRoom
 Тэги:  смерть, труп старушки, харьков
 
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