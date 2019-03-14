14.03.2019 16:23

В Харькове обнаружен труп старушки

Тело в синяках было найдено возле рельсов.



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Как сообщает NewsRoom, ссылаясь на силовиков, тело обнаружено на улице Чеботарской вчера, 13 марта, около 10:37.

На вид умершей 70-75 лет. На правой стороне лба и лица пенсионерки эксперты обнаружили синяки.

Стоить отметить, что одна ее рука была загипсована.

Для установления причины смерти тело было направлено в морг.

Следователи открыли уголовное производство по статье 121 УК Украины ("умышленное нанесение тяжких телесных повреждений"), в данный момент правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.